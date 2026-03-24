Papa Leão XIV pede cessar-fogo no Oriente Médio

O papa Leão XIV pediu nesta terça-feira (24) um cessar-fogo na guerra no Oriente Médio e instou as partes em conflito a iniciar negociações.

"Quero renovar meu apelo por um cessar-fogo, por trabalhar pela paz, mas não com armas, e sim com o diálogo", declarou o Papa a jornalistas ao sair de sua residência em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, rumo ao Vaticano.

"O ódio está aumentando, a violência é cada vez pior, há mais de um milhão de deslocados, tantos mortos", afirmou.

"Queremos rezar pela paz, mas convido todas as autoridades a trabalharem de fato pelo diálogo", acrescentou.

Leão XIV, o primeiro papa americano, tem condenado repetidamente a guerra e pedido diálogo.

Mas o pontífice de 70 anos tem sido cauteloso em suas declarações desde os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra. Ele evitou mencionar qualquer uma das partes em suas condenações e apelos pela paz.

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