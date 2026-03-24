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Muchova vence Mboko e é primeira a avançar às semifinais do WTA 1000 de Miami

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Repórter
24/03/2026 18:15

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A tenista tcheca Karolina Muchova se tornou a primeira classificada para as semifinais do torneio WTA 1000 de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, após sua vitória por 7-5 e 7-6 (7/5) sobre a jovem canadense Victoria Mboko nesta terça-feira (24). 

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Muchova, de 29 anos e 14ª no ranking da WTA, teve um grande desempenho, registrando 32 'winners' e apenas 13 erros não forçados diante de Mboko, de 19 anos (9ª do mundo), a quem já havia derrotado anteriormente na final do WTA 1000 em Doha, em fevereiro, quando conquistou seu primeiro título dessa categoria. 

As duas jogadoras exibiram um alto nível de tênis, sustentado por um excelente saque. Cada uma gerou apenas dois break points, sendo que apenas um foi convertido (a favor da tenista tcheca). 

Na semifinal de quinta-feira, Muchova vai enfrentar a americana Coco Gauff, de 22 anos (4ª do ranking) ou a suíça Belinda Bencic, de 29 anos (12ª).

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rg/chc/aam/cb

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