Mohamed Salah deixará o Liverpool ao final da temporada

Após nove anos de gols e títulos, o craque egípcio Mohamed Salah deixará o Liverpool ao final da atual temporada europeia, anunciou o clube da Premier League nesta terça-feira (24).

O atacante de 33 anos chegou a Anfield vindo da Roma em 2017 e disputou 435 jogos com a camisa dos 'Reds', nos quais marcou 255 gols.

"Mohamed Salah encerrará sua ilustre passagem pelo Liverpool ao final da temporada 2025/2026", informou o clube em um comunicado publicado em seu site.

"O atacante chegou a um acordo com os 'Reds', pelo qual encerrará um notável capítulo de nove anos em Anfield. Salah expressou o desejo de fazer este anúncio aos torcedores o mais breve possível, a fim de proporcionar transparência em relação ao seu futuro, por respeito e gratidão a eles", continua a nota.

O 'Faraó' marcou o quarto gol do Liverpool na vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray, na semana passada, que garantiu a vaga da equipe nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Em grande forma, Salah havia marcado em três de suas últimas quatro partidas como titular, após uma seca incomum.

O egípcio, que raramente sofre lesões, parecia ter reencontrado seu espaço após um atrito com o técnico Arne Slot no final de 2025, quando ficou no banco de reservas por vários jogos.

Apesar de sua excelente fase recente, Salah balançou as redes apenas cinco vezes na atual edição da Premier League, em comparação aos 29 gols que marcou na temporada de 2024/2025, quando o Liverpool foi campeão inglês.

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