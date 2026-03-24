Trump diz que Irã deu aos EUA 'um presente muito grande' relacionado ao petróleo e gás
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (24) que o Irã entregou um "presente muito grande" relacionado ao petróleo e ao gás, sem dar detalhes.
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"Foi um presente muito grande, que vale uma quantidade de dinheiro tremenda", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.
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