Trump diz que Irã deu aos EUA 'um presente muito grande' relacionado ao petróleo e gás

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (24) que o Irã entregou um "presente muito grande" relacionado ao petróleo e ao gás, sem dar detalhes.

"Foi um presente muito grande, que vale uma quantidade de dinheiro tremenda", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/mel/am