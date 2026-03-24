Algoz de Alcaraz, Sebastian Korda cai nas oitavas do Masters 1000 de Miami

O tenista americano Sebastian Korda, que eliminou o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, caiu nas oitavas de final do torneio ao ser derrotado pelo jovem espanhol Martín Landaluce nesta terça-feira (24).

Landaluce, que veio do qualifying, surpreendeu e fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 7-6 (8/6) e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

O espanhol de 20 anos, atualmente na 151ª posição no ranking da ATP, já havia surpreendido ao vencer dois jogadores do Top 20 em Miami, o italiano Luciano Darderi (N.18), na terceira rodada, e o russo Karen Khachanov (N.15) na segunda.

Korda, número 36 do mundo, teve dificuldades na partida depois de sentir dores na coxa, que o levaram a receber atendimento médico duas vezes.

Landaluce terá como próximo adversário o tcheco Jiri Lehecka (N.22), que horas depois derrotou o americano Taylor Fritz (N.7) com parciais de 6-4, 6-7 (7/4) e 6-4.

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