Trump diz que EUA negocia com Irã 'neste momento'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (24) que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento neste momento, e acrescentou que Teerã tem "muita vontade" de chegar a um acordo.

"Estamos em negociações neste momento", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

O vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff e o genro de Trump Jared Kushner estão envolvidos nessas conversas, explicou.

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