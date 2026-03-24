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Trump diz que EUA negocia com Irã 'neste momento'

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AFP
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Repórter
24/03/2026 15:51

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (24) que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento neste momento, e acrescentou que Teerã tem "muita vontade" de chegar a um acordo.

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"Estamos em negociações neste momento", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

O vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff e o genro de Trump Jared Kushner estão envolvidos nessas conversas, explicou.

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dk/jz/mel/am

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