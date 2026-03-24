Lukaku está fora dos amistosos da Bélgica contra Estados Unidos e o México

O atacante Romelu Lukaku, que quer aproveitar a pausa da data Fifa "para aprimorar sua condição física", não vai participar dos amistosos da seleção da Bélgica contra os Estados Unidos e México, informou a Associação Belga de Futebol (RBFA) nesta terça-feira (24).

O maior artilheiro da história dos 'Diabos Vermelhos' (89 gols em 124 jogos) tenta recuperar a forma depois de ficar longe dos gramados durante a primeira parte da temporada europeia devido a uma lesão.

Lukaku, de 32 anos, vem tendo pouco espaço no Napoli, com o técnico Antonio Conte dando prioridade ao dinamarquês Rasmus Hojlund.

A ausência do experiente atacante é mais uma dor de cabeça para o técnico Rudi Garcia, que também não poderá contar com Hans Vanaken, do Brugge, e Leandro Trossard, do Arsenal.

Garcia havia dito na última sexta-feira que queria dar "ritmo de jogo" a Lukaku nos amistosos contra os Estados Unidos, no próximo sábado, em Atlanta, e México, três dias depois, em Chicago, a menos de três meses para a Copa do Mundo (11 de junho - 19 de julho).

O goleiro Thibaut Courtois, que se lesionou na semana passada atuando pelo Real Madrid, é o outro desfalque importante na convocação da seleção belga, que terá o retorno do meio-campista Kevin De Bruyne após vários meses afastado.

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