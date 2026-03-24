Operações dos EUA contra o Irã continuam 'sem cessar', afirma a Casa Branca

Os Estados Unidos continuam suas operações militares contra o Irã "sem cessar", enquanto exploram "novas" opções diplomáticas, declarou a Casa Branca nesta terça-feira (24).

"Enquanto o presidente [Donald] Trump e seus negociadores exploram essa nova possibilidade diplomática, a operação Fúria Épica continua sem cessar para alcançar os objetivos militares definidos pelo comandante-em-chefe e pelo Pentágono", disse a porta-voz Karoline Leavitt em um comunicado à AFP.

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