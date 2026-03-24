Alemanha e Espanha detêm suspeitos de espionagem para Rússia

Um ucraniano e uma romena suspeitos de espionar para os serviços de inteligência russos foram detidos na Espanha e Alemanha, informou nesta terça-feira (24) a Procuradoria alemã.

Eles são acusados de vigiar uma pessoa que fornecia drones à Ucrânia, um país em guerra com a Rússia desde que foi invadido em grande escala, em fevereiro de 2022, afirmou.

"A partir de dezembro de 2025, o ucraniano Serguéi N., que atua em nome de um serviço de inteligência russo, espionou, na Alemanha, uma pessoa que fornece drones e peças de reposição à Ucrânia" e, quando "se mudou para a Espanha, a romena Alla S. retomou sua missão", afirma a procuradoria em um comunicado.

Segundo a mesma fonte, o homem foi detido pela polícia espanhola, em virtude de um mandado de prisão europeu. Ele tinha se instalado há pouco em Elda, na região de Alicante.

Ela foi presa em Rheine, na Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha.

O governo alemão denunciou, em várias ocasiões, que a Rússia está orquestrando uma campanha de sabotagem, espionagem e desestabilização contra a Alemanha e os demais países que apoiam a Ucrânia.

Em 2025, os serviços de inteligência alemães afirmaram que a espionagem russa multiplicava o recrutamento de agentes "descartáveis", ou seja, não profissionais, contatados principalmente por meio das redes sociais, para "realizar atividades de espionagem ou sabotagem na Alemanha".

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