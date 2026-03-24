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Governo de Kast retira apoio à candidatura de Michelle Bachelet para ser secretária-geral da ONU

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AFP
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Repórter
24/03/2026 12:51

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O novo governo de José Antonio Kast retirou, nesta terça-feira (24), o apoio do Chile à candidatura da ex-presidente socialista Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da ONU. 

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A ex-presidente chilena (2006-2010 e 2014-2018) havia sido indicada pelo governo do esquerdista Gabriel Boric (2022-2026), em conjunto com o México e o Brasil. 

"O Governo do Chile anuncia que decidiu retirar o apoio à candidatura da ex-presidente Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Chile em um comunicado à imprensa.

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axl/pa/mr/aa

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