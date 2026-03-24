Justiça rejeita anistia para ativista venezuelano libertado Javier Tarazona

A Justiça venezuelana rejeitou, nesta terça-feira (24), o pedido de anistia do ativista Javier Tarazona, que havia recebido liberdade condicional em 1º de fevereiro após passar quatro anos na prisão sob acusações de "terrorismo" e "traição".

"Nosso pedido de anistia, com base na lei de anistia, não foi concedido", disse Tarazona a jornalistas do lado de fora do tribunal. Ele afirmou que recorrerá da decisão.

A histórica lei de anistia, que abrange eventos específicos ocorridos durante os 27 anos do chavismo, foi defendida pela presidente Delcy Rodríguez ao assumir o poder após a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em janeiro.

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