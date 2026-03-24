Nasa suspenderá projeto de estação em órbita lunar

O diretor da Nasa afirmou, nesta terça-feira (24), que a agência espacial americana pretende suspender seu projeto de construção de uma estação espacial na órbita da Lua, conhecido como "Gateway", e se concentrará em "construir uma base lunar".

A mudança ocorre após o recente anúncio da Nasa de que reestruturaria seu programa Artemis, com o qual pretende enviar novamente astronautas à Lua e estabelecer ali uma presença de longo prazo, com vistas a futuras missões a Marte.

"A agência pretende pausar o Gateway em sua forma atual e mudar o foco para uma infraestrutura que permita operações sustentadas na superfície" lunar, afirmou o chefe da Nasa, Jared Isaacman, em comunicado.

"Apesar dos desafios com alguns equipamentos existentes, a agência reutilizará o hardware aplicável e aproveitará os compromissos de seus parceiros internacionais para apoiar esses objetivos", acrescentou.

A Agência Espacial Europeia era uma das organizações internacionais parceiras do projeto Gateway.

O projeto já havia sido criticado por quem o considerava um desperdício e uma distração em relação a outras missões lunares.

O programa Artemis sofreu vários atrasos nos últimos anos, mas continua tendo como objetivo levar americanos à superfície lunar em 2028.

A Nasa está reorganizando seu calendário de voos para incluir uma missão de teste antes de um eventual pouso na Lua, explicou Isaacman.

A revisão também ocorre em meio a atrasos na missão Artemis 2 - adiada de fevereiro para abril -, na qual astronautas voarão ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

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