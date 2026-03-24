Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Filipinas declara 'emergência energética' por guerra no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/03/2026 11:03

compartilhe

SIGA

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, declarou estado de "emergência energética nacional" nesta terça-feira (24), devido aos riscos relacionados ao fornecimento de combustível e à estabilidade energética provocados pela guerra no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Declara-se estado de emergência energética nacional devido ao atual conflito no Oriente Médio e ao perigo iminente que representa para a disponibilidade e a estabilidade do abastecimento de energia no país", afirmou Marcos em uma ordem executiva.

As Filipinas, com 116 milhões de habitantes, enfrentam frequentes apagões e dependem fortemente da importação de hidrocarbonetos para manter suas usinas em funcionamento.

Os custos de energia no país estão entre os mais elevados da região.

Antes do anúncio presidencial, a secretária de Energia, Sharon Garin, havia indicado que o país tentará aumentar a produção de eletricidade por meio de suas usinas a carvão.

Atualmente, cerca de 60% da eletricidade gerada no país provém do carvão.

Segundo Garin, o preço do gás natural liquefeito (GNL) disparou, o que pode obrigar o país a recorrer "temporariamente" ainda mais ao carvão, uma fonte de energia com elevadas emissões de carbono.

"Conversamos com as empresas, com as usinas a carvão, para verificar quanto podem aumentar sua produção", explicou Garin, acrescentando que essa "medida temporária" pode ser implementada a partir de 1º de abril, no mais cedo.

"Se conseguirmos implementar isso, pelo menos poderemos conter as altas nos preços da eletricidade provocadas pela guerra no Oriente Médio", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pam-cwl/abs/jvb/avl/lm

Tópicos relacionados:

energia eua filipinas guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay