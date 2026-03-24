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Flotilha de ajuda humanitária chega a Cuba, mergulhada em crise

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Repórter
24/03/2026 10:15

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O primeiro barco de uma flotilha que transporta suprimentos médicos, alimentos e painéis solares chegou a Cuba nesta terça-feira (24), um país mergulhado em uma crise energética agravada pelo embargo de petróleo dos Estados Unidos. 

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O barco de pesca El Maguro chegou ao porto de Havana três dias depois do previsto, após enfrentar ventos fortes, correntes marítimas e um motor que superaqueceu em alguns momentos.

Mais dois barcos devem chegar nos próximos dias. 

Ao se aproximar do porto e de suas fortificações da era colonial, ativistas subiram no convés da embarcação, simbolicamente renomeada "Granma 2.0" em homenagem ao iate usado pelo grupo guerrilheiro liderado por Fidel Castro para lançar sua revolução em 1956.

Os primeiros carregamentos chegaram de avião da Europa e dos Estados Unidos na semana passada, como parte da missão aérea e marítima Our America Convoy, que visa entregar 50 toneladas de ajuda à ilha. 

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bur-lt/mel/aa/fp

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