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Afeganistão anuncia libertação de prisioneiro americano

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Repórter
24/03/2026 10:15

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Autoridades talibãs no Afeganistão anunciaram nesta terça-feira (24) a libertação de um cidadão americano que estava detido há mais de um ano. 

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Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a família de Dennis Coyle havia solicitado ao líder supremo do Afeganistão, por escrito, que lhe fosse "concedida clemência e que fosse libertado". 

"O Supremo Tribunal do Emirado Islâmico considerou seu período de detenção suficiente e ordenou sua libertação", de acordo com o comunicado. 

Este anúncio foi divulgado após uma reunião entre o principal diplomata do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi; o enviado especial dos EUA ao Afeganistão, Zalmay Khalilzad; o embaixador dos Emirados em Cabul, Saif Mohammed Al-Ketbi; e um membro da família de Coyle. 

Natural do Colorado e com 64 anos — segundo o site de sua família —, este pesquisador linguístico foi detido pelas autoridades afegãs em janeiro de 2025, de acordo com a Fundação Foley, que atua na defesa da libertação de americanos feitos reféns ou detidos arbitrariamente no exterior. 

Os Emirados Árabes Unidos facilitaram essa libertação, afirmou o ministério, acrescentando que Coyle se reencontrou com sua família em Cabul nesta terça-feira. 

Em 2025, cinco cidadãos americanos foram libertados pelas autoridades talibãs.

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qb-iw/phz/clr/pcl/eg/dbh/jc/fp

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