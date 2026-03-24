Marco Rubio discutirá a guerra no Irã com ministros do G7 na França

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reunirá na sexta-feira na França com seus homólogos do G7 para abordar a guerra no Irã, anunciou nesta terça-feira (24) o Departamento de Estado.

O presidente Donald Trump afirma que os Estados Unidos mantiveram conversas com o Irã - algo negado por Teerã - e suspendeu por alguns dias sua ameaça de atacar a produção elétrica do país.

Em sua primeira viagem ao exterior desde que Estados Unidos e Israel lançaram a ofensiva em 28 de fevereiro, Rubio tratará de temas que incluem "a situação no Oriente Médio", afirmou nesta terça-feira o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reunirão em Cernay-la-Ville, perto de Versalhes, nos arredores de Paris.

No encontro, o chefe da diplomacia americana discutirá com seus homólogos "a guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação no Oriente Médio e as ameaças à paz e à estabilidade em todo o mundo", afirmou o porta-voz.

A França ocupa atualmente a presidência do Grupo dos Sete, que também inclui Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália e Japão.

Embora todos os países do G7 sejam aliados próximos dos Estados Unidos, nenhum ofereceu apoio claro à guerra no Irã, o que irritou Trump.

No sábado, os chanceleres do G7 pediram "o fim imediato e sem condições" dos ataques iranianos contra aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Em resposta à guerra, o Irã lançou mísseis e drones contra países do Golfo aliados de Washington, ricos em hidrocarbonetos, o que elevou os preços globais do petróleo e do gás.

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