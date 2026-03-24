Lucas Pinheiro Braathen conquista o Globo de Cristal do slalom gigante
O esquiador Lucas Pinheiro Braathen voltou a escrever uma página na história do esporte do brasileiro ao se tornar o primeiro atleta do país a conquistar o Globo de Cristal do slalom gigante, após vencer nesta terça-feira (24) a última etapa da temporada da Copa do Mundo, disputada em Lillehammer (Noruega).
Para o esquiador de 25 anos, este é o segundo Globo de Cristal da carreira, depois de conquistar há três anos o título do slalom, quando ainda competia pela Noruega.
Em 2024, após uma breve aposentadoria, ele decidiu passar a representar o Brasil, país de sua mãe. Há pouco mais de um mês, Lucas conquistou a primeira medalha olímpica do país nos Jogos Olímpicos de Inverno, o ouro na prova do slalom gigante.
Antes da última etapa nesta terça-feira, Lucas estava em segundo lugar na classificação geral, 48 pontos atrás do suíço Marco Odermatt.
O suíço cometeu um erro na primeira descida e abriu caminho para a vitória do brasileiro.
Lucas foi o melhor esquiador na primeira descida, com uma vantagem de 21 centésimos, e resistiu na segunda descida para superar outro suíço, Loïc Meillard (por 58 centésimos) e o norueguês Atle Lie McGrath (por 87 centésimos).
A Copa do Mundo masculina de esqui alpino terminará na quarta-feira com a prova do slalom, na mesma estação norueguesa, onde Lucas Pinheiro Braathen buscará a dobradinha.
Para conquistar o Globo de Cristal do slalom, ele precisa de outra grande recuperação, tirando os 41 pontos de vantagem que seu grande amigo McGrath tem sobre ele na liderança geral.
