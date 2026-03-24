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Irã denuncia ataques contra instalações de gás

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AFP
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Repórter
24/03/2026 06:27

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Duas instalações de gás e um gasoduto foram atingidos por ataques de Israel e dos Estados Unidos, afirmou a imprensa iraniana nesta terça-feira (24), poucas horas após Donald Trump anunciar o adiamento de sua ameaça de bombardear a infraestrutura de energia do país. 

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"No âmbito dos ataques contínuos perpetrados pelo inimigo sionista e americano, o edifício da administração do setor de gás e a estação de regulação de pressão de gás da rua Kaveh, em Isfahan, foram alvos de ataques", informou a agência de notícias Fars. 

As instalações em Isfahan, uma cidade na região central do país, ficaram "parcialmente danificadas", acrescentou a Fars, único meio de comunicação a noticiar o incidente.

A agência também informou sobre outro ataque contra um gasoduto da central elétrica de Khorramshahr, no sudoeste do país, sem revelar a magnitude dos danos. 

O Irã lançou nesta terça-feira uma nova onda de mísseis contra Israel, um dia após o presidente Donald Trump afirmar que os Estados Unidos mantêm conversas "muito boas" com Teerã e adiar os ataques previstos contra instalações de energia.

A imprensa iraniana negou negociações sobre o conflito.

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bur/roc/pc/dbh/fp

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