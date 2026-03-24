Taiwan não participará de conferência da OMC após ser designada como 'província da China'

Taiwan anunciou nesta terça-feira (24) que, pela primeira vez, não participará de uma reunião de alto nível da Organização Mundial do Comércio (OMC), ao denunciar que o país anfitrião, Camarões, a classificou como "província da China" nos documentos de visto de sua delegação.

Pequim reivindica a soberania sobre Taiwan e não descarta o uso da força para retomar seu controle. Também tenta marginalizar a ilha de regime democrático no cenário internacional, ao bloquear ou dificultar seu acesso a fóruns mundiais com a oposição à denominação como "Taiwan" ou "República da China", seu nome oficial.

O Ministério das Relações Exteriores taiwanês afirmou que apresentou um "protesto enérgico" depois que Camarões escreveu "Taiwan, província da China" na documentação emitida aos representantes que viajariam à capital Yaoundé para o evento de 26 a 29 de março.

O país africano concedeu posteriormente ao grupo uma "isenção de visto", mas o documento não mencionava sua nacionalidade, continha erros ortográficos em alguns nomes em inglês e identificava quase todos eles como mulheres, destacou o ministério em um comunicado.

Taipé afirmou que estava claro que Camarões "não tinha uma intenção sincera de resolver a questão". Antes, já havia acusado o país de "subserviência à China".

A OMC se recusou a comentar a questão.

Taiwan ingressou na OMC em 2002, pouco depois da China, e seu nome oficial no organismo é "Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês)".

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