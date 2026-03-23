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Senado dos EUA confirma novo secretário de Segurança Interna

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Repórter
23/03/2026 23:25

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O Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Markwayne Mullin como novo secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS).

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Os senadores votaram por 54 a 45 em favor do republicano de 48 anos, um ex-lutador e praticante de artes marciais, que já representou Oklahoma no Senado americano.

Mullin substitui Kristi Noem, demitida no começo do mês, em parte devido à sua condução de uma operação contra imigrantes em Minnesota durante a qual agentes federais mataram dois cidadãos americanos.

Em sua audiência de confirmação, na semana passada, Mullin disse que um de seus objetivos é mudar o rumo do DHS e tirar os agentes de imigração (ICE) dos holofotes. Também expressou que exigiria mandados judiciais para as operações migratórias, uma demanda-chave dos democratas nas atuais negociações de financiamento.

O financiamento do DHS está suspenso desde o mês passado, enquanto legisladores democratas buscam implementar reformas na aplicação das leis migratórias.

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bur-jgc/md/cjc/nn/lb

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