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Comissão Europeia pede fim imediato de hostilidades no Oriente Médio

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Repórter
23/03/2026 22:13

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A presidente da Comissão Europeia (UE), Ursula von der Leyen, pediu nesta terça-feira (24) o fim imediato das hostilidades no Oriente Médio e descreveu a situação das redes globais de fornecimento de energia como "crítica".

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"Todos sentimos o impacto dos preços do gás e do petróleo em nossas empresas e sociedades", comentou Ursula, acompanhada do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em Camberra. "É de extrema importância chegarmos a uma solução negociada que ponha fim às hostilidades que vemos no Oriente Médio", acrescentou.

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kln-oho/tc/arm/lb

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