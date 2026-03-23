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Maduro se exercita na prisão antes de audiência, conta filho

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Repórter
23/03/2026 20:07

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O presidente deposto da Venezuela Nicolás Maduro exercita-se diariamente em uma prisão federal de Nova York antes de sua próxima audiência em um julgamento por narcotráfico, contou nesta segunda-feira (23) seu filho, durante uma passeata em Caracas para exigir a libertação do ex-líder venezuelano.

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Maduro, 63, e a mulher, Cilia Flores, 69, foram capturados por forças americanas em janeiro, durante uma operação em Caracas. Nesta semana, eles vão se apresentar pela segunda vez a um tribunal federal.

"Estamos nos manifestando porque na próxima quinta-feira é a audiência do presidente Nicolás Maduro e de Cilia Flores, sequestrados nos Estados Unidos, e pedimos a sua liberdade", disse Nicolás Maduro Guerra sobre a manifestação convocada pelo chavismo para pedir o levantamento das sanções americanas.

"Estão muito bem, fortes, com ânimo", descreveu o filho de Maduro, que também é deputado, ao canal Telesur. "Vamos ver um presidente magro, atleta, praticando exercícios todos os dias", acrescentou Maduro Guerra, que disse acreditar que o pai conseguirá provar que é inocente.

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mbj/jt/nn/lb

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