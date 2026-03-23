Exército reconhece falha de seu sistema antimísseis no sul de Israel

A queda de dois mísseis iranianos que causaram dezenas de feridos em duas cidades do sul de Israel se deveu a uma falha do sistema antimísseis "Honda de David", afirmou nesta segunda-feira (23) o Exército israelense à AFP.

O "Estilingue de Davi" é um componente-chave do escudo de defesa aérea multicamadas de Israel, integrado também pelo "Hetz" (Flecha em hebraico), "Cúpula de Ferro" e "Raio de Ferro".

Esses sistemas são responsáveis por interceptar uma ampla gama de projéteis, desde foguetes simples até mísseis balísticos de longo alcance, passando por drones.

O "Estilingue de Davi", em operação desde abril de 2017, foi projetado especificamente para interceptar mísseis balísticos ou de cruzeiro com alcance entre 40 e 300 quilômetros.

Na noite de sábado, dois mísseis lançados do Irã (a mais de 1.000 km de distância) atingiram as cidades de Dimona e Arad, no deserto do Neguev, causando dezenas de feridos e destruição.

O míssil que atingiu Dimona caiu na cidade a cerca de cinco quilômetros de um centro estratégico de pesquisa nuclear.

Questionado pela AFP, o Exército israelense afirmou que a falha na interceptação dos dois mísseis balísticos iranianos se deveu a um erro do sistema "Estilingue de Davi".

Segundo o portal de notícias econômicas israelense Calcalist, o Exército teria decidido no sábado ativar esse sistema em vez do "Hetz" para preservar os estoques de mísseis interceptadores.

Em fevereiro, o Ministério da Defesa israelense classificou como bem-sucedida uma série de testes para a "atualização" do sistema "Estilingue de Davi".

O Exército israelense afirmou no domingo que o Irã havia lançado mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais cerca de 92% foram interceptados.

Acrescentou que, até o momento, apenas quatro impactos diretos foram registrados em áreas habitadas.

Desde 28 de fevereiro, o Oriente Médio está mergulhado em uma guerra desencadeada pelos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, aos quais Teerã respondeu com lançamentos de mísseis e drones contra território israelense e vários países da região.

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