Cerúndolo vence Medvedev e avança às oitavas de final do Masters 1000 de Miami

O tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 19 do mundo, derrotou o russo Daniil Medvedev (N.10) nesta segunda-feira (23) e se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Cerúndolo fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-0, 4-6 e 7-5, em duas horas e 17 minutos.

A argentino de 27 anos venceu os oito primeiros games da partida contra um Medvedev apático, que parecia querer estar em qualquer lugar, menos na quadra central do Hard Rock Stadium.

Mas o russo ex-número 1 do mundo deu uma verdadeira aula de sobrevivência, aproveitando os erros Cerúndolo para fechar um segundo set caótico, que contou com três quebras de serviço a favor de Medvedev e duas para o argentino.

Medvedev conseguiu uma quebra logo de cara no início da terceira parcial, mas Cerúndolo reagiu e devolveu no game seguinte.

O argentino, novamente mais agressivo, desperdiçou três break points que o teriam colocado em vantagem de 5-3 no placar, mas não perdeu o foco e, enfim, quebrou o serviço de Medvedev para selar a vitória.

O adversário de Francisco Cerúndolo nas oitavas de final será o francês Ugo Humbert (N.34), que eliminou o cazaque Alexander Shevchenko (N.84) em dois sets, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/2).

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