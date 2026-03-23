Reino Unido convoca embaixador iraniano pelas 'ações desestabilizadoras' de seu país

O Reino Unido convocou o embaixador do Irã após a recente acusação de dois cidadãos iranianos por espionagem contra comunidades judaicas em Londres, anunciou o Ministério das Relações Exteriores britânico nesta segunda-feira (23), descrevendo as ações como "desestabilizadoras".

"A convocação ocorre após a recente acusação de dois indivíduos, um de nacionalidade iraniana e o outro com dupla nacionalidade britânica e iraniana, sob suspeita de prestar auxílio a um serviço de inteligência estrangeiro", afirmou um porta-voz do ministério.

Os dois cidadãos com passaporte iraniano tinham como alvo, entre outros locais, uma sinagoga e centros culturais, conforme revelou um tribunal de Londres na última quinta-feira, durante a audiência de instrução dos réus.

"Este governo tomará todas as medidas necessárias para proteger o povo britânico, incluindo a denúncia das ações imprudentes e desestabilizadoras do Irã, tanto no país quanto no exterior", acrescentou o porta-voz.

Nematollah Shahsavani, de 40 anos, e Alireza Farasati, de 22 anos, foram presos em 6 de março e acusados de "conduta suscetível de auxiliar um serviço de inteligência estrangeiro na realização de atividades no Reino Unido".

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