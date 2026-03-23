Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido convoca embaixador iraniano pelas 'ações desestabilizadoras' de seu país

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/03/2026 15:09

compartilhe

SIGA

O Reino Unido convocou o embaixador do Irã após a recente acusação de dois cidadãos iranianos por espionagem contra comunidades judaicas em Londres, anunciou o Ministério das Relações Exteriores britânico nesta segunda-feira (23), descrevendo as ações como "desestabilizadoras". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A convocação ocorre após a recente acusação de dois indivíduos, um de nacionalidade iraniana e o outro com dupla nacionalidade britânica e iraniana, sob suspeita de prestar auxílio a um serviço de inteligência estrangeiro", afirmou um porta-voz do ministério. 

Os dois cidadãos com passaporte iraniano tinham como alvo, entre outros locais, uma sinagoga e centros culturais, conforme revelou um tribunal de Londres na última quinta-feira, durante a audiência de instrução dos réus. 

"Este governo tomará todas as medidas necessárias para proteger o povo britânico, incluindo a denúncia das ações imprudentes e desestabilizadoras do Irã, tanto no país quanto no exterior", acrescentou o porta-voz. 

Nematollah Shahsavani, de 40 anos, e Alireza Farasati, de 22 anos, foram presos em 6 de março e acusados de "conduta suscetível de auxiliar um serviço de inteligência estrangeiro na realização de atividades no Reino Unido".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-psr/erl/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia espionagem eua gb guerra ira policia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay