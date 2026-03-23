AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2026

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2026

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 31 de Dezembro)

BUENOS AIRES (Argentina) - 50º aniversário do golpe militar na Argentina -

QUITO (Equador) - Equador anuncia o início de “operações conjuntas” contra o narcotráfico junto com os EUA (presidente) - (até 30)

CAMPO GRANDE (Brasil) - Conferência da ONU sobre a preservação das espécies migratórias pertencentes à fauna selvagem (COP15) - (até 29)

Europa

DINAMARCA - Eleições legislativas dinamarquesas -

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - 64ª sessão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - (até 27)

QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2026

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reunião Pública do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira dos EUA - 15H25

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2026

Américas

NOVA YORK (Estados Unidos) - Nova audiência judicial para o presidente venezuelano destituído, Nicolás Maduro, e sua esposa, sob acusações de tráfico de drogas -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Parlamento Europeu vota a implementação do acordo comercial UE-EUA -

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2026

Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Dados de desemprego de fevereiro - 10H00

SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2026

Europa

MÔNACO (Principado de Mônaco) - Visita do papa Leão XIV -

DOMINGO, 29 DE MARÇO DE 2026

Mundo

(+) MUNDO - Semana Santa - (até 6 de Abril)

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(+) MUNDO - Domingo de Ramos -