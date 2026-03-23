Internacional

Griezmann avança em negociação para deixar Atlético de Madrid rumo à MLS no meio do ano

AF
AFP
AF
AFP
23/03/2026 13:45

O atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, está perto de acertar sua transferência para o Orlando City, da Major League Soccer (MLS), após a temporada europeia, informaram à AFP duas fontes próximas às negociações.

Griezmann recebeu autorização do Atlético para viajar à Flórida durante a data Fifa para fechar um acordo com o clube americano, declarou a primeira fonte no domingo (22), confirmando as informações de vários veículos de imprensa.

O francês "tem, de fato, autorização do clube para viajar a Orlando durante seus dias de folga, a fim de avançar nas conversas sobre seu futuro", confirmou nesta segunda-feira (23) outra fonte próxima ao jogador.

Griezmann, que no último sábado completou 35 anos, vem negociando há várias semanas com o Orlando City, que detém os "discovery rights" do jogador, um mecanismo da MLS que concede a uma equipe prioridade para uma transferência.

No início do mês, o Atlético de Madrid havia fechado as portas para a saída do francês em plena temporada europeia, durante a janela de transferências dos Estados Unidos, que ficará aberta até o dia 26 de março.

Estado de Minas

Estado de Minas

