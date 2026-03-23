Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido envia sistemas de defesa aérea adicionais ao Golfo, anuncia Starmer

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/03/2026 13:33

compartilhe

SIGA

O Reino Unido está enviando sistemas de defesa aérea adicionais ao Golfo, em particular ao Bahrein, para proteger seus aliados de ataques iranianos, indicou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta segunda-feira(23). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estamos colaborando com a indústria (de defesa britânica) para distribuir mísseis de defesa aérea aos nossos aliados no Golfo e enviando rapidamente sistemas de defesa aérea de curto alcance ao Bahrein", declarou o chefe de Governo a uma comissão parlamentar. 

Starmer indicou que a questão "despontou como urgente neste fim de semana". "Estamos fazendo o mesmo com o Kuwait e a Arábia Saudita", acrescentou. 

O Reino Unido envia reforços aéreos a seus aliados desde o início do conflito no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, após os ataques americanos?israelenses contra o Irã, que reagiu com represálias a outros países da região. 

Também autorizou que os Estados Unidos utilizassem duas de suas bases aéreas em operações "defensivas". 

Na semana passada, o ministro encarregado das forças armadas britânicas, Luke Pollard, reuniu representantes do Golfo e do mercado de defesa para analisar como essas empresas poderiam reforçar seu apoio a esses países.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mhc/alm/psr/eg/jc/mvv

Tópicos relacionados:

bahrein defesa diplomacia eua gb guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay