Reino Unido envia sistemas de defesa aérea adicionais ao Golfo, anuncia Starmer

O Reino Unido está enviando sistemas de defesa aérea adicionais ao Golfo, em particular ao Bahrein, para proteger seus aliados de ataques iranianos, indicou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta segunda-feira(23).

"Estamos colaborando com a indústria (de defesa britânica) para distribuir mísseis de defesa aérea aos nossos aliados no Golfo e enviando rapidamente sistemas de defesa aérea de curto alcance ao Bahrein", declarou o chefe de Governo a uma comissão parlamentar.

Starmer indicou que a questão "despontou como urgente neste fim de semana". "Estamos fazendo o mesmo com o Kuwait e a Arábia Saudita", acrescentou.

O Reino Unido envia reforços aéreos a seus aliados desde o início do conflito no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, após os ataques americanos?israelenses contra o Irã, que reagiu com represálias a outros países da região.

Também autorizou que os Estados Unidos utilizassem duas de suas bases aéreas em operações "defensivas".

Na semana passada, o ministro encarregado das forças armadas britânicas, Luke Pollard, reuniu representantes do Golfo e do mercado de defesa para analisar como essas empresas poderiam reforçar seu apoio a esses países.

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