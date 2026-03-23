Presidente do Parlamento do Irã diz que 'não há negociações' com EUA

O influente presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou, nesta segunda-feira (23), que não há negociações em curso com os Estados Unidos, depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou diálogos em andamento com Teerã.

"Não há negociações com os Estados Unidos e notícias falsas estão sendo utilizadas para manipular os mercados financeiros e petrolíferos e escapar do atoleiro em que os Estados Unidos e Israel se encontram", declarou Ghalibaf no X.

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