Presidente do Parlamento do Irã diz que 'não há negociações' com EUA
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O influente presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou, nesta segunda-feira (23), que não há negociações em curso com os Estados Unidos, depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou diálogos em andamento com Teerã.
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"Não há negociações com os Estados Unidos e notícias falsas estão sendo utilizadas para manipular os mercados financeiros e petrolíferos e escapar do atoleiro em que os Estados Unidos e Israel se encontram", declarou Ghalibaf no X.
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