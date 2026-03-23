Chancelaria do Irã diz ter recebido mensagens de 'países amigos' sobre negociações com EUA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou, nesta segunda-feira (23), ter recebido mensagens através de "países amigos" sobre um pedido dos Estados Unidos para estabelecer diálogos, mas negou que negociações tenham ocorrido desde o início da guerra.

"Nos últimos dias foram recebidas mensagens através de alguns países amigos, indicando uma solicitação dos Estados Unidos para estabelecer negociações com o objetivo de encerrar a guerra", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqaei, citado pela agência oficial IRNA.

No entanto, ele "negou que tenham ocorrido negociações ou diálogos com os Estados Unidos durante os últimos 24 dias da guerra imposta".

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