EUA alcança acordo com TotalEnergies para encerrar projetos de energia eólica
O secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, afirmou nesta segunda-feira (23) que os Estados Unidos assinaram um acordo de "quase 1 bilhão de dólares" (5,2 bilhões de reais) com a TotalEnergies para encerrar seus projetos de energia eólica e redirecionar os recursos para a produção de petróleo e gás natural.
Burgum fez o anúncio durante a conferência anual CERAWeek, em Houston, em um evento no qual compareceu ao lado do CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanne.
