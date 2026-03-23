Chiesa é cortado e vai desfalcar Itália na repescagem para Copa do Mundo

O atacante Federico Chiesa foi cortado da seleção da Itália por não ter condições físicas de atuar no jogo de repescagem para a Copa do Mundo de 2026 contra a Irlanda do Norte, informou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta segunda-feira (23).

O jogador do Liverpool "não foi considerado disponível para as próximas duas partidas", observou a FIGC, referindo-se à semifinal de quinta-feira contra a Irlanda do Norte e a uma eventual final na semana que vem contra País de Gales ou Bósnia e Herzegovina.

Tetracampeã mundial, a Itália vai enfrentar a Irlanda do Norte em Bérgamo com a pressão de avançar na repescagem para não ficar fora da Copa pela terceira edição consecutiva.

A FIGC não especificou a lesão de Chiesa, a última de uma longa lista que prejudicou a carreira de um dos maiores talentos recentes do futebol italiano.

O atacante, que é reserva no Liverpool, foi uma das estrelas da 'Squadra Azzurra' no título da Eurocopa em 2021, mas não joga pela seleção desde a decepcionante campanha na Euro de 2024.

Nicolo Cambiaghi, do Bologna, foi convocado para substituir Chiesa, enquanto o zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, e o atacante Gianluca Scamacca, da Atalanta, tentam se recuperar de lesões antes do jogo de quinta-feira.

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