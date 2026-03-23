Alex Sandro é cortado da Seleção por lesão e Ancelotti convoca Kaiki, do Cruzeiro

A Seleção Brasileira tem mais um desfalque na defesa antes dos amistosos da data Fifa de março, com a lesão do lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, anunciou a CBF nesta segunda-feira (23).

No seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti convocou Kaiki, do Cruzeiro, para os amistosos contra França, na próxima quinta-feira, em Boston, e Croácia, no dia 31 de março, em Orlando.

Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita no domingo, no empate do Flamengo em 1 a 1 com o Corinthians em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral sentiu dores no primeiro tempo e foi substituído por Ayrton Lucas no intervalo. Depois do jogo, ele passou por exames de imagem que constataram a lesão, informou o clube carioca em comunicado.

O jogador do Flamengo é o segundo desfalque da Seleção para os próximos amistosos.

O goleiro Alisson, do Liverpool, também sofreu uma lesão na semana passada e deu lugar a Hugo Souza, do Corinthians.

Os amistosos contra França e Croácia fazem parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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