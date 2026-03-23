Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA considera 'temporárias' as alterações no mercado do petróleo devido à guerra com Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/03/2026 11:26

compartilhe

SIGA

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, assegurou nesta segunda-feira (23) que as interrupções no mercado de petróleo e o aumento de preços provocados pela guerra no Oriente Médio são "temporários".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os preços ainda não aumentaram o suficiente para provocar uma queda significativa da demanda", afirmou na conferência anual CERAWeek, em Houston.

Acrescentou que Washington adotou "soluções pragmáticas" para permitir que o petróleo sancionado, que já está em trânsito, entre no mercado, e insistiu que "estas são medidas para mitigar uma situação temporária".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mav/mr/rm/aa

Tópicos relacionados:

energia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay