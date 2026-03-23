Chanceler alemão comemora vitória em eleição regional

O partido do chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz, comemorou nesta segunda-feira (23) a vitória na eleição regional, na qual seu parceiro nacional sofreu uma derrota histórica.

Com 31% dos votos, a União Democrata Cristã (CDU) de Merz venceu a eleição no estado da Renânia-Palatinado, no oeste do país, derrotando o Partido Social-Democrata (SPD), que governava a região há 35 anos.

Merz governa atualmente em uma grande coalizão com o SPD.

A vitória proporciona ao chanceler um pouco de fôlego antes de várias eleições regionais cruciais em setembro, apesar da ascensão do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

No entanto, trata-se de mais um resultado desastroso para os social-democratas, cujos líderes rejeitaram os pedidos de renúncia nesta segunda-feira, após uma reunião de crise.

Lars Klingbeil, vice-chanceler da Alemanha e figura importante do SPD, reconheceu os resultados "catastróficos" em uma coletiva de imprensa.

Apesar disso, acrescentou: "Não vamos mergulhar no caos nem embarcar em um processo em que ficamos dando voltas em círculos em vez de nos concentrarmos no país".

No domingo, o SPD também perdeu as eleições municipais em Munique, um reduto que mantinha há mais de 40 anos, para os Verdes.

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