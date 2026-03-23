Trump diz à AFP que 'as coisas estão indo muito bem' em relação ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à AFP nesta segunda-feira (23) que "as coisas estão indo muito bem" com o Irã, pouco depois de anunciar conversas com Teerã e uma pausa de cinco dias nos ataques às usinas de energia da república islâmica.

"As coisas estão indo muito bem", afirmou Trump em breves comentários por telefone à AFP ao ser questionado sobre o Irã, declaração que seguiu uma publicação anterior em sua plataforma Truth Social sobre as negociações, que fez os preços do petróleo despencarem imediatamente.

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