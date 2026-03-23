Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Preço do petróleo cai e bolsas sobem após anúncio de Trump sobre o Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/03/2026 09:52

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo caíram e as bolsas de valores subiram nesta segunda-feira (23), assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o adiamento dos ataques às usinas de energia iranianas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Depois de atingirem o fundo do poço, os mercados estão experimentando uma recuperação espetacular", resumiu Neil Wilson, analista da Saxo Markets. 

Em uma reviravolta inesperada, Trump anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos e o Irã tiveram "conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total" das hostilidades e especificou que elas "continuariam ao longo da semana". 

Trump também afirmou em sua rede Truth Social que ordenou o adiamento por "cinco dias" de qualquer ataque a usinas de energia ou infraestrutura energética no Irã, que ele havia ameaçado realizar anteriormente. 

Este anúncio inesperado fez com que os preços do petróleo caíssem consideravelmente, após iniciarem a sessão em alta. 

Por volta das 8h40 (de Brasília), o preço do West Texas Intermediate (WTI), a referência dos EUA, estava em queda de 7,52%, a 90,84 dólares (479 reais) o barril, e o Brent do Mar do Norte estava em queda de 6,55%, a 104,84 dólares (553 reais) o barril. 

Os preços dispararam desde o início da guerra comercial desencadeada em 28 de fevereiro pelos ataques dos EUA e de Israel ao Irã, que levaram ao bloqueio do Estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o fornecimento global de petróleo. 

As bolsas também se recuperaram.

A Bolsa de Paris subia 1,53% por volta das 8h30 (Brasília); Frankfurt 1,92%; Milão 1,24%; Londres 0,18% e Madri 0,75%. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aph/tc/mas/cjc/cr/erl/jvb/aa/fp

Tópicos relacionados:

acoes asia bolsas eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay