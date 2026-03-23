Imprensa iraniana nega negociações com EUA após anúncio de Trump

A imprensa iraniana afirmou, nesta segunda-feira (23), que não há negociações entre Teerã e Washington, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou conversas para encerrar a guerra.

"Não há conversações entre Teerã e Washington", afirmou a agência de notícias Mehr, que citou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Segundo a agência, as declarações de Trump são parte de uma tentativa "de reduzir os preços da energia". Outros meios de comunicação publicaram informações semelhantes.

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