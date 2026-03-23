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Acordo UE-Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio

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Repórter
23/03/2026 08:42

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O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira (23). 

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Em janeiro, o Parlamento Europeu solicitou uma revisão judicial da legalidade do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Entretanto, a Comissão Europeia optou pela aplicação provisória do acordo, uma medida fortemente criticada pelo setor agrícola francês, mas apoiada pelos governos da Alemanha e da Espanha.

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adc/eg-jvb/pc/aa

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