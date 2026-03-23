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Putin quer reforçar 'associação estratégica' com a Coreia do Norte

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AFP
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Repórter
23/03/2026 06:32

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta segunda-feira (23) o fortalecimento da "associação estratégica" com Pyongyang, em uma mensagem de felicitações ao líder norte-coreano Kim Jong-un por sua reeleição como presidente da Comissão de Assuntos de Estado. 

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A mensagem de Putin elogiou a reeleição de Kim como presidente da Comissão de Assuntos de Estado, o principal órgão de decisão e de governo do país, anunciada nesta segunda-feira pela agência oficial de notícias KCNA.

"Nós continuaremos, certamente, trabalhando em estreita colaboração para reforçar a associação estratégica entre Moscou e Pyongyang", afirmou Putin em uma mensagem divulgada pelo Kremlin. 

Putin também elogiou a "contribuição pessoal de Kim "para o fortalecimento dos laços amistosos" entre os dois países, unidos por um acordo de defesa mútua assinado em 2024.

A Coreia do Norte tem participado ativamente no esforço de guerra de Moscou. O país forneceu soldados para repelir a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, no âmbito da guerra na Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.

Em troca, a Rússia fornece à Coreia do Norte ajuda financeira, tecnologias militares e suprimentos de alimentos e energia, segundo analistas. 

No início de janeiro, Kim Jong-un assumiu o compromisso de apoiar "sem condições" todas as políticas e decisões de Putin, em uma carta publicada pela agência KCNA.

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bur/clr/pb/jvb/fp

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