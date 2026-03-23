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Ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin morre aos 88 anos

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Repórter
23/03/2026 06:08

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O ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin morreu no domingo (22) aos 88 anos, anunciou a família do socialista nesta segunda-feira à AFP. 

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Jospin exerceu o cargo de chefe de Governo de 1997 a 2002 e foi primeiro-secretário do Partido Socialista de 1981 a 1988 e de 1995 a 1997. 

Também concorreu, sem sucesso, às eleições presidenciais de 1995 e de 2002.

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jmt/lum/clr/jvb/pc/fp

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