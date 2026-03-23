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Porto russo próximo da fronteira com a Finlândia é atingido por drones

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Repórter
23/03/2026 06:08

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O porto russo de Primorsk, próximo da fronteira com a Finlândia, sofreu danos em uma nova onda de ataques com drones, informou o governador regional nesta segunda-feira (23).

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"Um tanque de combustível foi danificado no porto de Primorsk, o que provocou um incêndio. Os bombeiros trabalham para apagar o fogo e os funcionários foram retirados", afirmou Alexander Drozdenko, governador da região russa de Leningrado. 

Drozdenko afirmou que a defesa aérea e os sistemas de guerra eletrônica destruíram 35 drones desde o início do ataque contra a região de Leningrado, que não tem sido uma frente de batalha importante no conflito da Rússia com a Ucrânia.

Em uma mensagem posterior no Telegram, o governador atualizou o número para "mais de 50 drones" destruídos e disse que os esforços prosseguiam para impedir o ataque.

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bur-hol/lga/mas/cr/fp

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