Com 2 de Vini, Real Madrid vence clássico contra o Atlético; Barça segue líder isolado

22/03/2026 20:00

Com dois gols de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o clássico contra o Atlético de Madrid por 3 a 2 neste domingo (22), no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, que continua com o Barcelona isolado na liderança.

Obrigado a vencer depois da vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre Rayo Vallecano horas antes, o time merengue começou atrás no placar depois de uma grande jogada de Giuliano Simeone.

O argentino recebeu um cruzamento na área e imediatamente deu um toque de calcanhar para Ademola Lookman, que não desperdiçou a chance cara a cara com o goleiro Andriy Lunin (33').

No segundo tempo, o Real Madrid aumentou a intensidade, e uma arrancada de Brahim Díaz até a área só foi parada com falta pelo zagueiro David Hancko.

Na cobrança de pênalti, Vini Jr. não perdoou e empatou a partida (52').

Três minutos depois, Fede Valverde virou o placar marcando terceiro gol no campeonato. O meia uruguaio roubou a bola da defesa do Atlético, invadiu a área e finalizou com a parte externa do pé esquerdo, sem chances para o goleiro Juan Musso.

Quando tudo indicava que o Real Madrid dominaria até o apito final, Nahuel Molina empatou novamente com um gol espetacular. Assim como fez na semana passada contra o Getafe, o argentino acertou uma pancada no ângulo, fora do alcance de Lunin (66').

Mas Vini Jr. aceitou o desafio de Molina e entrou na disputa de gol mais bonito da noite com um chute preciso da entrada da área.

"Estamos evoluindo e trabalhando duro para que, em jogos como esse, os torcedores do Real Madrid possam ficar felizes, possam se divertir e o Real Madrid sempre vença", disse o brasileiro à Real Madrid TV.

Com a vantagem no placar, o técnico Álvaro Arbeloa colocou em campo Kylian Mbappé, que começou a partida no banco de reservas.

Apesar da expulsão de Valverde (82') por uma falta dura sobre Álex Baena, o Atlético não conseguiu o empate e, com a derrota, cai para a quarta posição na tabela.

Com 69 pontos, o Real Madrid mantém 11 de vantagem sobre o Villarreal (3º) e se distancia ainda mais do Atlético (4º, 57 pts).

- Barça segue líder isolado -

O líder do campeonato segue sendo o Barcelona (73 pontos), que mais cedo venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 no Camp Nou.

Logo antes da pausa para a data Fifa, o Barça mostrou sinais de cansaço em uma semana na qual goleou o Newcastle (7 a 2) e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões.

Uma cabeçada de Ronald Araújo após cruzamento de João Cancelo, aos 24 minutos, garantiu a vitória dos donos da casa.

O Barcelona, após um início razoável, pagou o preço pelo desgaste físico, especialmente nos últimos minutos, quando o Rayo Vallecano, que teve menos tempo de descanso por ter jogado na quinta-feira para se garantir nas quartas da Liga Conferência, chegou muito perto de empatar a partida.

Na reta final, Pacha Espino chutou para fora quando parecia impossível errar, e Jorge de Frutos (89') cruzou uma bola perigosa que foi defendida pelo goleiro Joan García, que em outra grande atuação foi eleito o melhor jogador da partida.

"Sabíamos da importância de conquistar essa vitória antes da pausa para os jogos das seleções, e conseguimos, mas é verdade que sofremos mais do que gostaríamos", disse García à plataforma DAZN.

"Eles souberam nos pressionar, e não estivemos no nível que temos apresentado ultimamente, principalmente com a bola", acrescentou o goleiro do Barça.

--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de março

   Villarreal - Real Sociedad                     3 - 1

  

   Sábado, 21 de março

   Elche - Mallorca                               2 - 1

   Espanyol - Getafe                              1 - 2

   Osasuna - Girona                               1 - 0

   Levante - Real Oviedo                          4 - 2

   Sevilla - Valencia                             0 - 2

  

   Domingo, 22 de março

   Barcelona - Rayo Vallecano                     1 - 0

   Celta Vigo - Alavés                            3 - 4

   Athletic Bilbao - Betis                        2 - 1

   Real Madrid - Atlético de Madrid               3 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               73  29  24   1   4  78  28  50

    2. Real Madrid             69  29  22   3   4  63  26  37

    3. Villarreal              58  29  18   4   7  54  34  20

    4. Atlético de Madrid      57  29  17   6   6  49  28  21

    5. Betis                   44  29  11  11   7  44  37   7

    6. Celta Vigo              41  29  10  11   8  41  35   6

    7. Real Sociedad           38  29  10   8  11  44  45  -1

    8. Getafe                  38  29  11   5  13  25  31  -6

    9. Athletic Bilbao         38  29  11   5  13  32  41  -9

   10. Osasuna                 37  29  10   7  12  34  35  -1

   11. Espanyol                37  29  10   7  12  36  44  -8

   12. Valencia                35  29   9   8  12  32  42 -10

   13. Girona                  34  29   8  10  11  31  44 -13

   14. Rayo Vallecano          32  29   7  11  11  28  35  -7

   15. Sevilla                 31  29   8   7  14  37  49 -12

   16. Alavés                  31  29   8   7  14  30  41 -11

   17. Elche                   29  29   6  11  12  38  46  -8

   18. Mallorca                28  29   7   7  15  34  47 -13

   19. Levante                 26  29   6   8  15  34  48 -14

   20. Real Oviedo             21  29   4   9  16  20  48 -28

