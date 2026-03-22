Com 2 de Vini, Real Madrid vence clássico contra o Atlético; Barça segue líder isolado
Com dois gols de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o clássico contra o Atlético de Madrid por 3 a 2 neste domingo (22), no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, que continua com o Barcelona isolado na liderança.
Obrigado a vencer depois da vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre Rayo Vallecano horas antes, o time merengue começou atrás no placar depois de uma grande jogada de Giuliano Simeone.
O argentino recebeu um cruzamento na área e imediatamente deu um toque de calcanhar para Ademola Lookman, que não desperdiçou a chance cara a cara com o goleiro Andriy Lunin (33').
No segundo tempo, o Real Madrid aumentou a intensidade, e uma arrancada de Brahim Díaz até a área só foi parada com falta pelo zagueiro David Hancko.
Na cobrança de pênalti, Vini Jr. não perdoou e empatou a partida (52').
Três minutos depois, Fede Valverde virou o placar marcando terceiro gol no campeonato. O meia uruguaio roubou a bola da defesa do Atlético, invadiu a área e finalizou com a parte externa do pé esquerdo, sem chances para o goleiro Juan Musso.
Quando tudo indicava que o Real Madrid dominaria até o apito final, Nahuel Molina empatou novamente com um gol espetacular. Assim como fez na semana passada contra o Getafe, o argentino acertou uma pancada no ângulo, fora do alcance de Lunin (66').
Mas Vini Jr. aceitou o desafio de Molina e entrou na disputa de gol mais bonito da noite com um chute preciso da entrada da área.
"Estamos evoluindo e trabalhando duro para que, em jogos como esse, os torcedores do Real Madrid possam ficar felizes, possam se divertir e o Real Madrid sempre vença", disse o brasileiro à Real Madrid TV.
Com a vantagem no placar, o técnico Álvaro Arbeloa colocou em campo Kylian Mbappé, que começou a partida no banco de reservas.
Apesar da expulsão de Valverde (82') por uma falta dura sobre Álex Baena, o Atlético não conseguiu o empate e, com a derrota, cai para a quarta posição na tabela.
Com 69 pontos, o Real Madrid mantém 11 de vantagem sobre o Villarreal (3º) e se distancia ainda mais do Atlético (4º, 57 pts).
- Barça segue líder isolado -
O líder do campeonato segue sendo o Barcelona (73 pontos), que mais cedo venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 no Camp Nou.
Logo antes da pausa para a data Fifa, o Barça mostrou sinais de cansaço em uma semana na qual goleou o Newcastle (7 a 2) e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões.
Uma cabeçada de Ronald Araújo após cruzamento de João Cancelo, aos 24 minutos, garantiu a vitória dos donos da casa.
O Barcelona, após um início razoável, pagou o preço pelo desgaste físico, especialmente nos últimos minutos, quando o Rayo Vallecano, que teve menos tempo de descanso por ter jogado na quinta-feira para se garantir nas quartas da Liga Conferência, chegou muito perto de empatar a partida.
Na reta final, Pacha Espino chutou para fora quando parecia impossível errar, e Jorge de Frutos (89') cruzou uma bola perigosa que foi defendida pelo goleiro Joan García, que em outra grande atuação foi eleito o melhor jogador da partida.
"Sabíamos da importância de conquistar essa vitória antes da pausa para os jogos das seleções, e conseguimos, mas é verdade que sofremos mais do que gostaríamos", disse García à plataforma DAZN.
"Eles souberam nos pressionar, e não estivemos no nível que temos apresentado ultimamente, principalmente com a bola", acrescentou o goleiro do Barça.
--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:
Sexta-feira, 20 de março
Villarreal - Real Sociedad 3 - 1
Sábado, 21 de março
Elche - Mallorca 2 - 1
Espanyol - Getafe 1 - 2
Osasuna - Girona 1 - 0
Levante - Real Oviedo 4 - 2
Sevilla - Valencia 0 - 2
Domingo, 22 de março
Barcelona - Rayo Vallecano 1 - 0
Celta Vigo - Alavés 3 - 4
Athletic Bilbao - Betis 2 - 1
Real Madrid - Atlético de Madrid 3 - 2
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 73 29 24 1 4 78 28 50
2. Real Madrid 69 29 22 3 4 63 26 37
3. Villarreal 58 29 18 4 7 54 34 20
4. Atlético de Madrid 57 29 17 6 6 49 28 21
5. Betis 44 29 11 11 7 44 37 7
6. Celta Vigo 41 29 10 11 8 41 35 6
7. Real Sociedad 38 29 10 8 11 44 45 -1
8. Getafe 38 29 11 5 13 25 31 -6
9. Athletic Bilbao 38 29 11 5 13 32 41 -9
10. Osasuna 37 29 10 7 12 34 35 -1
11. Espanyol 37 29 10 7 12 36 44 -8
12. Valencia 35 29 9 8 12 32 42 -10
13. Girona 34 29 8 10 11 31 44 -13
14. Rayo Vallecano 32 29 7 11 11 28 35 -7
15. Sevilla 31 29 8 7 14 37 49 -12
16. Alavés 31 29 8 7 14 30 41 -11
17. Elche 29 29 6 11 12 38 46 -8
18. Mallorca 28 29 7 7 15 34 47 -13
19. Levante 26 29 6 8 15 34 48 -14
20. Real Oviedo 21 29 4 9 16 20 48 -28
