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Líder Inter cede empate com Fiorentina; Como emenda 5ª vitória seguida

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Repórter
22/03/2026 19:26

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Depois de abrir o placar no primeiro minuto de jogo, a líder Inter de Milão cedeu o empate no segundo tempo com a Fiorentina em 1 a 1 neste domingo (22), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, permitindo que seu rival mais próximo, o Milan, reduzisse a diferença para seis pontos.

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Com 69 pontos faltando oito jogos do fim do campeonato, a Inter emenda seu quarto jogo sem vitória, o terceiro na Serie A, após a derrota para o Milan (1 a 0) e o empate com a Atalanta (1 a 1).

Os 'nerazzurri' precisaram de apenas 39 segundos para abrir o placar contra a Fiorentina, que ocupa a 16ª posição na tabela. Nicolo Barella cruzou na medida para Francesco Pio Esposito desviar de cabeça para as redes.

Mas a Inter não conseguiu segurar o resultado e a pressão da Fiorentina acabou sendo recompensada na reta final.

Seis minutos depois de obrigar Yann Sommer a fazer grande defesa, Cher Ndour aproveitou o rebote do goleiro suíço em chute de Albert Gudmundsson e selou o empate em Florença (77').

- Como vence a 5ª seguida -

Mais cedo, o Como, equipe surpresa da temporada, goleou o Pisa por 5 a 0, emendando sua quinta vitória consecutiva no campeonato e se consolidando no G4.

O time do técnico Cesc Fàbregas (57 pontos) ampliou a vantagem sobre a Juventus (5ª, 54 pontos), que empatou com o Sassuolo (1 a 1) no sábado, e está cada vez mais perto da classificação para as copas europeias, o que seria inédito na história do clube.

Dominando a partida do início ao fim, o Como dificultou a vida do novo lanterna da Série A. A equipe abriu o placar aos sete minutos com Assane Diao, que em seguida deu a assistência para o gol de Anastasios Douvicas (29').

Depois do intervalo, Martín Baturina (48'), Nico Paz (75') e Máximo Perrone (81') fecharam a goleada.

Também neste domingo, Atalanta (7ª) e Roma (6ª) garantiram vitórias apertadas por 1 a 0 em casa contra Hellas Verona e Lecce, respectivamente, ambos ameaçados pelo rebaixamento, enquanto a Lazio derrotou o Bologna por 2 a 0, com dois gols de Kenneth Taylor.

--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de março

   Cagliari - Napoli                              0 - 1

   Genoa - Udinese                                0 - 2

  

   Sábado, 21 de março

   Parma - Cremonese                              0 - 2

   Milan - Torino                                 3 - 2

   Juventus - Sassuolo                            1 - 1

  

   Domingo, 22 de março

   Como - Pisa                                    5 - 0

   Atalanta - Hellas Verona                       1 - 0

   Bologna - Lazio                                0 - 2

   Roma - Lecce                                   1 - 0

   Fiorentina - Inter                             1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   69  30  22   3   5  66  24  42

    2. Milan                   63  30  18   9   3  47  23  24

    3. Napoli                  62  30  19   5   6  46  30  16

    4. Como                    57  30  16   9   5  53  22  31

    5. Juventus                54  30  15   9   6  52  29  23

    6. Roma                    54  30  17   3  10  40  23  17

    7. Atalanta                50  30  13  11   6  41  27  14

    8. Lazio                   43  30  11  10   9  31  28   3

    9. Bologna                 42  30  12   6  12  38  36   2

   10. Sassuolo                39  30  11   6  13  36  40  -4

   11. Udinese                 39  30  11   6  13  35  42  -7

   12. Parma                   34  30   8  10  12  21  38 -17

   13. Genoa                   33  30   8   9  13  36  42  -6

   14. Torino                  33  30   9   6  15  34  53 -19

   15. Cagliari                30  30   7   9  14  31  42 -11

   16. Fiorentina              29  30   6  11  13  35  44  -9

   17. Cremonese               27  30   6   9  15  25  44 -19

   18. Lecce                   27  30   7   6  17  21  40 -19

   19. Hellas Verona           18  30   3   9  18  22  52 -30

   20. Pisa                    18  30   2  12  16  23  54 -31

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