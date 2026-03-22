Carlos Alcaraz é eliminado na 3ª rodada do Masters 1000 de Miami
compartilheSIGA
Em sua segunda derrota do ano, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, foi eliminado neste domingo (22) na terceira rodada do Masters 1000 de Miami pelo americano Sebastian Korda, 36º no ranking da ATP.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Korda fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.
Após começar o ano com 16 vitórias, Alcaraz sofreu uma derrota nas semifinais de Indian Wells na semana passada e cai novamente neste domingo em Miami, onde já havia sido eliminado em sua estreia no ano passado.
Korda é justamente o jogador com o ranking mais baixo a derrotar Alcaraz no circuito da ATP desde o belga David Goffin, que o fez em 2015 em Miami, quando era o número 55 do mundo.
O espanhol havia derrotado o filho do ex-tenista tcheco Petr Korda em quatro dos cinco confrontos anteriores, mas neste domingo teve um início de jogo apagado e permitiu que o adversário crescesse.
Alcaraz pareceu reagir a tempo, quebrando o saque de Korda para vencer a segunda parcial, mas no set decisivo também não conseguiu encontrar seu nível habitual.
Miami continua a trazer mais tristezas do que alegrias para o atual número 1 do mundo desde que ele conquistou seu primeiro troféu de Masters 1000 nessa mesma quadra, em 2022, com apenas 18 anos.
Desde então, ele nunca mais voltou à final e agora vê o italiano Jannik Sinner, campeão em Indian Wells, diminuir ainda mais sua vantagem na liderança do ranking da ATP.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
gbv/ag/cb