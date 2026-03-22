Stuttgart goleia Augsburg e volta à 3ª posição no Alemão
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O Stuttgart goleou o Augsburg fora de casa por 5 a 2 neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, e deu um passo importante para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.
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Com 53 pontos, o Stuttgart volta à terceira colocação na tabela, que não ocupava desde o início de novembro.
O time tem agora três pontos de vantagem sobre RB Leipzig (4º) e Hoffenheim (5º), que se enfrentaram na sexta-feira, com o primeiro vencendo por 5 a 0.
Com o Bayern de Munique na liderança isolada e o Borussia Dortmund também com uma boa vantagem na segunda posição, a luta pelo G4 parece estar concentrada na terceira e quarta posições, as duas últimas que classificam para a Champions.
Nessa disputa, o Bayer Leverkusen (6º), que empatou com o lanterna Heidenheim (3 a 3) no sábado, está com 46 pontos, quatro atrás de Leipzig e Hoffenheim.
Na partida de domingo, o Stuttgart garantiu a vitória no primeiro tempo.
Deniz Undav abriu o placar aos 12 minutos e Tiago Tomas (29') e Nikolas Nartey (31') ampliaram a vantagem de 3 a 0 para os visitantes antes do intervalo.
No segundo tempo, o Augsburg diminuiu duas vezes, com Fabian Rieder (57') e Anton Kade (71'), mas em ambas as ocasiões o Stuttgart respondeu logo em seguida, com mais um de Undav (58') e outro gol final de Ermedin Demirovic (83').
Undav soma 18 gols no campeonato, sendo superado na artilharia apenas por Harry Kane (31 gols), do Bayern de Munique.
A vitória permite que o Stuttgart recuperar o ânimo após a eliminação nas oitavas de final da Liga Europa para o Porto.
Nos demais jogos disputados neste domingo, Freiburg (8º) e Mainz (11º) venceram St. Pauli (16º) e Eintracht Frankfurt (7º), respectivamente, por 2 a 1.
--- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira, 20 de março
RB Leipzig - Hoffenheim 5 - 0
Sábado, 21 de março
Heidenheim - Bayer Leverkusen 3 - 3
Wolfsburg - Werder Bremen 0 - 1
Bayern de Munique - Union Berlin 4 - 0
Colônia - B. Mönchengladbach 3 - 3
Borussia Dortmund - Hamburgo 3 - 2
Domingo, 22 de março
Mainz - Eintracht Frankfurt 2 - 1
St Pauli - Freiburg 1 - 2
Augsburg - Stuttgart 2 - 5
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 70 27 22 4 1 97 25 72
2. Borussia Dortmund 61 27 18 7 2 58 28 30
3. Stuttgart 53 27 16 5 6 56 36 20
4. RB Leipzig 50 27 15 5 7 53 35 18
5. Hoffenheim 50 27 15 5 7 54 39 15
6. Bayer Leverkusen 46 27 13 7 7 52 36 16
7. Eintracht Frankfurt 38 27 10 8 9 50 51 -1
8. Freiburg 37 27 10 7 10 39 44 -5
9. Union Berlin 31 27 8 7 12 31 46 -15
10. Augsburg 31 27 9 4 14 33 50 -17
11. Mainz 30 27 7 9 11 33 42 -9
12. Hamburgo 30 27 7 9 11 31 40 -9
13. B. Mönchengladbach 29 27 7 8 12 33 46 -13
14. Werder Bremen 28 27 7 7 13 30 47 -17
15. Colônia 26 27 6 8 13 38 47 -9
16. St Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20
17. Wolfsburg 21 27 5 6 16 35 57 -22
18. Heidenheim 15 27 3 6 18 27 61 -34
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tba/dr/dam/cb