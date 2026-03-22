Stuttgart goleia Augsburg e volta à 3ª posição no Alemão

O Stuttgart goleou o Augsburg fora de casa por 5 a 2 neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, e deu um passo importante para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Com 53 pontos, o Stuttgart volta à terceira colocação na tabela, que não ocupava desde o início de novembro.

O time tem agora três pontos de vantagem sobre RB Leipzig (4º) e Hoffenheim (5º), que se enfrentaram na sexta-feira, com o primeiro vencendo por 5 a 0.

Com o Bayern de Munique na liderança isolada e o Borussia Dortmund também com uma boa vantagem na segunda posição, a luta pelo G4 parece estar concentrada na terceira e quarta posições, as duas últimas que classificam para a Champions.

Nessa disputa, o Bayer Leverkusen (6º), que empatou com o lanterna Heidenheim (3 a 3) no sábado, está com 46 pontos, quatro atrás de Leipzig e Hoffenheim.

Na partida de domingo, o Stuttgart garantiu a vitória no primeiro tempo.

Deniz Undav abriu o placar aos 12 minutos e Tiago Tomas (29') e Nikolas Nartey (31') ampliaram a vantagem de 3 a 0 para os visitantes antes do intervalo.

No segundo tempo, o Augsburg diminuiu duas vezes, com Fabian Rieder (57') e Anton Kade (71'), mas em ambas as ocasiões o Stuttgart respondeu logo em seguida, com mais um de Undav (58') e outro gol final de Ermedin Demirovic (83').

Undav soma 18 gols no campeonato, sendo superado na artilharia apenas por Harry Kane (31 gols), do Bayern de Munique.

A vitória permite que o Stuttgart recuperar o ânimo após a eliminação nas oitavas de final da Liga Europa para o Porto.

Nos demais jogos disputados neste domingo, Freiburg (8º) e Mainz (11º) venceram St. Pauli (16º) e Eintracht Frankfurt (7º), respectivamente, por 2 a 1.

--- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

RB Leipzig - Hoffenheim 5 - 0

Sábado, 21 de março

Heidenheim - Bayer Leverkusen 3 - 3

Wolfsburg - Werder Bremen 0 - 1

Bayern de Munique - Union Berlin 4 - 0

Colônia - B. Mönchengladbach 3 - 3

Borussia Dortmund - Hamburgo 3 - 2

Domingo, 22 de março

Mainz - Eintracht Frankfurt 2 - 1

St Pauli - Freiburg 1 - 2

Augsburg - Stuttgart 2 - 5

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 70 27 22 4 1 97 25 72

2. Borussia Dortmund 61 27 18 7 2 58 28 30

3. Stuttgart 53 27 16 5 6 56 36 20

4. RB Leipzig 50 27 15 5 7 53 35 18

5. Hoffenheim 50 27 15 5 7 54 39 15

6. Bayer Leverkusen 46 27 13 7 7 52 36 16

7. Eintracht Frankfurt 38 27 10 8 9 50 51 -1

8. Freiburg 37 27 10 7 10 39 44 -5

9. Union Berlin 31 27 8 7 12 31 46 -15

10. Augsburg 31 27 9 4 14 33 50 -17

11. Mainz 30 27 7 9 11 33 42 -9

12. Hamburgo 30 27 7 9 11 31 40 -9

13. B. Mönchengladbach 29 27 7 8 12 33 46 -13

14. Werder Bremen 28 27 7 7 13 30 47 -17

15. Colônia 26 27 6 8 13 38 47 -9

16. St Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20

17. Wolfsburg 21 27 5 6 16 35 57 -22

18. Heidenheim 15 27 3 6 18 27 61 -34

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