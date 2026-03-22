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Stuttgart goleia Augsburg e volta à 3ª posição no Alemão

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Repórter
22/03/2026 18:14

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O Stuttgart goleou o Augsburg fora de casa por 5 a 2 neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, e deu um passo importante para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

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Com 53 pontos, o Stuttgart volta à terceira colocação na tabela, que não ocupava desde o início de novembro.

O time tem agora três pontos de vantagem sobre RB Leipzig (4º) e Hoffenheim (5º), que se enfrentaram na sexta-feira, com o primeiro vencendo por 5 a 0.

Com o Bayern de Munique na liderança isolada e o Borussia Dortmund também com uma boa vantagem na segunda posição, a luta pelo G4 parece estar concentrada na terceira e quarta posições, as duas últimas que classificam para a Champions.

Nessa disputa, o Bayer Leverkusen (6º), que empatou com o lanterna Heidenheim (3 a 3) no sábado, está com 46 pontos, quatro atrás de Leipzig e Hoffenheim.

Na partida de domingo, o Stuttgart garantiu a vitória no primeiro tempo.

Deniz Undav abriu o placar aos 12 minutos e Tiago Tomas (29') e Nikolas Nartey (31') ampliaram a vantagem de 3 a 0 para os visitantes antes do intervalo.

No segundo tempo, o Augsburg diminuiu duas vezes, com Fabian Rieder (57') e Anton Kade (71'), mas em ambas as ocasiões o Stuttgart respondeu logo em seguida, com mais um de Undav (58') e outro gol final de Ermedin Demirovic (83').

Undav soma 18 gols no campeonato, sendo superado na artilharia apenas por Harry Kane (31 gols), do Bayern de Munique.

A vitória permite que o Stuttgart recuperar o ânimo após a eliminação nas oitavas de final da Liga Europa para o Porto.

Nos demais jogos disputados neste domingo, Freiburg (8º) e Mainz (11º) venceram St. Pauli (16º) e Eintracht Frankfurt (7º), respectivamente, por 2 a 1.

--- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de março

   RB Leipzig - Hoffenheim                        5 - 0

  

   Sábado, 21 de março

   Heidenheim - Bayer Leverkusen                  3 - 3

   Wolfsburg - Werder Bremen                      0 - 1

   Bayern de Munique - Union Berlin               4 - 0

   Colônia - B. Mönchengladbach                   3 - 3

   Borussia Dortmund - Hamburgo                   3 - 2

  

   Domingo, 22 de março

   Mainz - Eintracht Frankfurt                    2 - 1

   St Pauli - Freiburg                            1 - 2

   Augsburg - Stuttgart                           2 - 5

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       70  27  22   4   1  97  25  72

    2. Borussia Dortmund       61  27  18   7   2  58  28  30

    3. Stuttgart               53  27  16   5   6  56  36  20

    4. RB Leipzig              50  27  15   5   7  53  35  18

    5. Hoffenheim              50  27  15   5   7  54  39  15

    6. Bayer Leverkusen        46  27  13   7   7  52  36  16

    7. Eintracht Frankfurt     38  27  10   8   9  50  51  -1

    8. Freiburg                37  27  10   7  10  39  44  -5

    9. Union Berlin            31  27   8   7  12  31  46 -15

   10. Augsburg                31  27   9   4  14  33  50 -17

   11. Mainz                   30  27   7   9  11  33  42  -9

   12. Hamburgo                30  27   7   9  11  31  40  -9

   13. B. Mönchengladbach      29  27   7   8  12  33  46 -13

   14. Werder Bremen           28  27   7   7  13  30  47 -17

   15. Colônia                 26  27   6   8  13  38  47  -9

   16. St Pauli                24  27   6   6  15  24  44 -20

   17. Wolfsburg               21  27   5   6  16  35  57 -22

   18. Heidenheim              15  27   3   6  18  27  61 -34

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