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Olympique de Marselha perde em casa para o Lille com gol de Giroud

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Repórter
22/03/2026 17:14

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O veterano atacante Olivier Giroud marcou o gol da vitória do Lille por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha neste domingo (22), no Vélodrome, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

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Com 49 pontos, o Olympique, que vinha de três vitórias consecutivas, segue na terceira posição, mas agora a 11 pontos do líder Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Nice por 4 a 0.

Em relação ao segundo colocado, o Lens, que na sexta-feira bateu o Angers por 5 a 1, o time de Marselha se mantém a dez pontos.

Já o Lille sobe para quinto, igualando os 47 pontos do último time dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, o Lyon (4º), que horas antes foi derrotado em casa pelo Monaco (6º) por 2 a 1.

No Vélodrome, o Olympique saiu na frente no final do primeiro tempo com o jovem inglês Ethan Nwaneri (43'), substituto de Mason Greenwood, que teve que ser substituído por lesão.

Na segunda etapa, Thomas Meunier empatou a partida (49') e fez o cruzamento decisivo para Giroud dar a vitória ao Lille (86').

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de março

   Lens - Angers                                  5 - 1

  

   Sábado, 21 de março

   Toulouse - Lorient                             1 - 0

   Auxerre - Brest                                3 - 0

   Nice - PSG                                     0 - 4

  

   Domingo, 22 de março

   Lyon - Monaco                                  1 - 2

   Rennes - Metz                                  0 - 0

   Paris FC - Le Havre                            3 - 2

   Olympique de Marselha - Lille                  1 - 2

   (16h45) Nantes - Strasbourg                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     60  26  19   3   4  58  22  36

    2. Lens                    59  27  19   2   6  54  24  30

    3. Olympique de Marselha   49  27  15   4   8  54  35  19

    4. Lyon                    47  27  14   5   8  41  29  12

    5. Lille                   47  27  14   5   8  42  34   8

    6. Monaco                  46  27  14   4   9  47  38   9

    7. Rennes                  44  27  12   8   7  43  37   6

    8. Strasbourg              37  26  10   7   9  40  31   9

    9. Toulouse                37  27  10   7  10  38  32   6

   10. Lorient                 37  27   9  10   8  37  41  -4

   11. Brest                   36  27  10   6  11  34  39  -5

   12. Angers                  32  27   9   5  13  24  37 -13

   13. Paris FC                31  27   7  10  10  32  43 -11

   14. Le Havre                27  27   6   9  12  22  35 -13

   15. Nice                    27  27   7   6  14  32  52 -20

   16. Auxerre                 22  27   5   7  15  22  36 -14

   17. Nantes                  17  25   4   5  16  22  42 -20

   18. Metz                    14  27   3   5  19  25  60 -35

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