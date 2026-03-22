Partido do chanceler alemão lidera eleições regionais; extrema direita avança

O partido conservador CDU do chefe de governo alemão, Friedrich Merz, lidera neste domingo (22) as eleições regionais da Renânia-Palatinado, onde a extrema direita pode registrar um recorde histórico de votos, segundo as primeiras estimativas.

A União Democrata Cristã (CDU) obteria cerca de 30% dos votos e o partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), 20%, um recorde em uma região governada durante três décadas pelos social-democratas do SPD, que alcançariam 27%, segundo pesquisas e estimativas das emissoras públicas ARD e ZDF ao fechamento das urnas.

Se essas previsões se confirmarem nessa região do oeste, na fronteira com a França, os social-democratas do vice-chanceler Lars Klingbeil, aliado de Merz no plano federal, sofreriam um novo revés, após o desastre em Baden-Württemberg, onde o SPD caiu a um nível historicamente baixo (5,5%).

Uma vitória da CDU seria um sinal positivo para Merz, também presidente do partido, em um momento delicado devido à erosão de sua popularidade e por ter perdido outra eleição regional, para os Verdes, no início de março em Baden-Württemberg.

Merz, à frente da Alemanha desde maio, teve um início de ano difícil por causa da lentidão das reformas econômicas.

Os conflitos dentro de sua coalizão com o SPD também não ajudam.

Nesse contexto, o candidato conservador na Renânia-Palatinado, Gordon Schneider, de 50 anos, fez um apelo durante a campanha para reduzir os conflitos no nível federal, pois "prejudicam a causa".

A extrema direita representa uma ameaça para a CDU e o SPD em várias eleições regionais previstas para setembro no leste da Alemanha, antiga região comunista. Por exemplo, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (leste), um reduto dos social-democratas.

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