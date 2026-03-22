Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dimitri Payet anuncia aposentadoria do futebol

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/03/2026 14:52

compartilhe

SIGA

O meia francês Dimitri Payet, que passou pelo Vasco entre 2023 e 2025, anunciou sua aposentadoria do futebol neste domingo (22), em entrevista à Ligue 1+ no intervalo do jogo entre Olympique de Marselha e Lille, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Hoje, às vésperas do meu aniversário de 39 anos, me aposento como jogador de futebol profissional. É hoje. Está chovendo, e por um bom motivo", declarou o agora ex-jogador, que disputou 38 jogos pela seleção da França, com a qual chegou à final da Eurocopa de 2016.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lh/ah/cb

Tópicos relacionados:

fbl fra l1

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay