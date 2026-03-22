Trump ordena envio de agentes do ICE para aeroportos em meio a paralisação orçamentária

Agentes de imigração serão mobilizados para os aeroportos dos Estados Unidos a partir de segunda-feira (23), em meio ao crescente congestionamento no terminais devido a um bloqueio orçamentário parcial no Congresso que atrasou o pagamento dos agentes de segurança.

O presidente Donald Trump anunciou a medida extraordinária em uma publicação nas redes sociais, na manhã deste domingo (22). Autoridades já trabalham em um plano.

Tom Homan, czar da fronteira de Trump, confirmou à CNN que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês) serão deslocados de suas funções habituais para os aeroportos na segunda-feira, mas não serão realizados trabalhos para os quais não estejam capacitados.

"Não vejo agentes do ICE examinando máquinas de raio X, porque não são treinados para isto", disse à CNN. No entando, ajudarão "onde puderem fornecer segurança extra", como monitorando as saídas.

"Hoje [domingo] vamos elaborar um plano e executá-lo amanhã", confirmou.

Desde 14 de fevereiro, os recursos para o Departamento de Segurança Interna (DHS) estão congelados pela disputa entre democratas e republicanos no Congresso pelas práticas do ICE. O DHS é responsável pelos postos de segurança nos aeroportos.

Mais de 300 funcionários pediram demissão, desde 14 de fevereiro, de acordo com o DHS. Segundo veículos de comunicação americanos, as ausências não programadas mais que dobraram.

Alguns agentes optaram por conseguir um segundo emprego ou depender de doações, segundo membros dos sindicatos. Vários aeroportos importantes recolhem vales-presente e abastecem despensas de alimentos para o pessoal da agência do governo dos EUA responsável pela segurança nos aeroportos e transportes (TSA).

O secretário de Transporte, Sean Duffy, disse neste domingo que acredita que a situação vai "piorar" nos próximos dias. "À medida que piora, acho que isso pressiona o Congresso a chegar a uma resolução", afirmou Duffy na ABC.

Os democratas no Congresso se opõem a qualquer novo financiamento para o DHS até que sejam implementadas novas mudanças na forma como o ICE realiza operações contra imigrantes, após vários vídeos de confrontos violentos surgirem nas redes sociais.

Os democratas exigiram patrulhamento reduzido, a proibição de uso de máscaras pelos agentes do ICE e a exigência de que os agentes obtenham um mandado judicial antes de entrar em propriedades privadas.

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